﻿澳洲封關 澳職不停 墨城開門斬「手」

澳洲昨全面封關，禁止國外人士入境，但澳職依然繼續！墨爾本城上輪聯賽失分，今午閉門造訪九連敗的中岸水手不會掉以輕心。陣中射手占美麥卡倫重拾射門鞋，該隊有力大勝，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午2:30直播）



上輪主場僅1:1逼和西悉尼流浪者，墨爾本城多踢兩場卻跟榜首的FC悉尼相差十分之多。因此，該隊今午作客聯賽九連敗的中岸水手，教練莫巴迪斯下達必勝令︰「上仗確是遺憾，我們今仗不能重複犯錯。」



主帥下達必勝令



要全取三分，墨爾本城前鋒占美麥卡倫肩負重任。這位陣中首席射手上仗建功，結束三輪澳職入球荒，今季聯賽已累積攻入十五球，所以莫巴迪斯鼓勵道︰「他是國際級射手，有能力挑戰更具競爭的聯賽。」再者，中場阿祖安隆拿和近期串演中堅的羅斯頓格菲斯均停賽刑滿復出，令球隊實力更上一層樓，「客勝」無問題。