  • 2020年3月21日 星期六
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎口罩何栢良香港快運戲院

日報新聞 > 體育

﻿悉尼打吡有冷味

2020-03-21 列印
  西悉尼流浪者今季澳職已兩勝FC悉尼，射手米歇爾杜基兩戰都有士哥。今午聯賽悉尼打吡，此子挾近六輪澳職共入六球之態，豪言在主場閉門戰再射破同市宿敵大門，領軍三場悉尼打吡全勝創歷史，不要因為主勝逾三倍屬冷門而卻步，照捧！

（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午4:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd