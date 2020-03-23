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祖記隱現傳播鏈 星將逃亡潮

2020-03-23 列印
        體壇疫情持續擴大！祖雲達斯昨日再有保羅戴巴拿證實確診，成為新冠肺炎重災區，陣中球員逃亡潮隨時進一步加劇。包括希古恩、基迪拉和比真歷等球星都未有完成隔離就離開意大利。

        早前曾誤傳保羅戴巴拿感染新冠肺炎，但此子周六在社交平台證實自己及女友都中招︰「測試報告指我呈陽性反應，幸運地我倆目前的狀況良好。」

  除保羅戴巴拿外，老婦人還有中場馬度迪和魯加尼染病，所有球員理應需要接受十四日隔離觀測。可是，不少球員都無視隔離令，希古恩由於母親患病，要求會方批准返回家鄉或情有可原，基迪拉和比真歷分別前往德國及盧森堡，杜格拉斯哥斯達返回巴西卻惹網民批評︰「球星也不應有特權，目前還到處走太自私了。」
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