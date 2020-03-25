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首批確診陸續康復 四子等復工

2020-03-25 列印
        阿仙奴領隊阿迪達和車路士翼鋒赫臣奧杜爾等英超首批確診新冠肺炎人士相繼康復，準備恢復工作和練習。同樣染病的前意大利國腳馬甸尼透過社交平台報平安，預言一星期內會痊瘉。

        阿迪達已經完成十四日隔離，周一表示身體已經完全康復，急不及待復工。他說：「確診後三至四日，身體開始好轉，開始恢復體力，病徵亦慢慢消退。現在我已完全康復，可以工作。」

　　車路士也在官網，公佈英超首位確診球員赫臣奧杜爾康復喜訊：「自三月十九日確診後，赫臣奧杜爾一直進行隔離和接受治療，現在已經恢復過來，並在家中努力訓練以保持狀態。」

馬甸尼網上報平安

　　馬甸尼亦在社交網絡上載片段向球迷報平安，預計可在一周內康復：「我要感謝所有關心我和我兒子健康的人，我們的情況很好，相信可以在一周內痊瘉。」
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