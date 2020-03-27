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歐聯歐霸料變決賽周

2020-03-27 列印
  阿特蘭大歐聯十六強淘汰華倫西亞後，前路因新冠肺炎而未明。歐洲足協、歐洲球會協會和歐洲各國聯賽代表周三開會，傾向先完成各地聯賽，之後再以決賽周形式完成歐聯和歐霸餘下賽事，保證球季在八月前完結。

　　據報，周三會議中各方都屬意先集中打本土聯賽，期間歐聯和歐霸暫停，好讓各地聯賽可於七月中旬煞科，之後才重啟歐聯和歐霸戰線。後兩者料仿傚歐洲國家盃決賽周形式，一項賽事在同一地方密集式進行，以便在兩周內完成。
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