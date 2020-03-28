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NBA管理層減薪節流

2020-03-28 列印
　　新冠肺炎疫情嚴峻，NBA高層亦要減薪。據報，包括總裁蕭華（圖）在內一百位管理層將減薪兩成。

　　受到新冠肺炎疫情影響，NBA球會紛紛節流，但早前76人提出的球員減薪計劃在壓力下收回。如今NBA一百位管理層身先士卒帶頭減底薪兩成，年薪一千萬美元（約七千七百萬港元）的蕭華便要少收二百萬美元。NBA發言人巴斯表示：「這是特殊的時刻，我們和其他企業一樣，需要作出短期應變措施來應付經濟壓力。」

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