﻿巴塞捐三萬口罩挽形象

近日西班牙媒體不停報道巴塞球員拒絕接受球會的減薪方案，但有消息人士透露是會方主席巴圖姆刻意向熟悉的傳媒放風，以道德綁架的手段希望眾將願意大幅減薪七成。事件傳出後球會形象插水，不知是否為了挽回民望，這支西甲領頭羊遂在周六向球隊所在地加泰隆尼亞衛生部捐出三萬個口罩，供非醫護人員日常使用。
可是有知情人士指，這些口罩是巴塞贊助商中國太平人壽保險透過球會名義捐出，並非他們親自搜購回來的物資，所以網民們並不受落：「口罩不是他們自己找來，欠缺誠意。」
本港昨天再多五十九人確診新冠肺炎，累計六百四十一宗，在沒有外遊紀錄的十九名新患者中，大部份直接或可能與酒吧聚集有關。醫管局指出，近期每日平均新增數十病例，負壓病房隨時爆滿，令醫院癱瘓，重申未來兩周為抗...
2020-03-30
新冠肺炎下，吉林長春近日出現一名身穿迷你防護衣的一歲男童，於火車站遊走時巧遇真防疫員，二人四目交投，場面搞笑。網民大呼「太有愛，萌化了！」。 據報，男童媽媽早前帶着兒子回上海打疫苗，因兒子不習慣戴口罩...
2020-03-30
南韓軍方參謀本部偵測到北韓於周日清晨時分，向朝鮮半島東岸海域發射了兩枚懷疑是短程彈道導彈的飛行物，兩枚都降落在海中。南韓軍方呼籲馬上停止行動，不過青瓦臺沒有對事件表態；日本防衞省也相信兩枚都是導彈，並...
2020-03-30
華懋旗下已為現樓的西貢清水灣半島北純洋房項目玥廬，日前開放全新現樓洋房，發展商早前已推出項目全數10間洋房招標，以每日招標截標形式銷售，截標日期為4月30日。 玥廬新開放的7號屋示範單位，單位面積32...
2020-03-28
新冠肺炎持續肆虐，全球逾66萬人確診，港股上周隨環球股市強勁反彈。市場人士認為，港股技術性反彈已屆尾聲，本周勢再逐步尋底，初步或於22500點水平尋找支持，料第二季開局亦反覆。 股市即將步入第二季，疫...
2020-03-30
歐洲足協早前曾強調各地的聯賽必須完整結束，更不接受以現有積分作結等安排。不過，該會主席施弗林周六又突然改變立場，表示聯賽如果不能在六月底前重開，今季成績就應該作廢，無疑是「今天的我打倒昨天的我」。 本月中歐洲足協把今夏歐洲國家盃押後一年後，表示此舉是騰出時間讓各地完成今季聯賽，所以不接受各地賽事以現有積分提早完季、或透過附加賽決出冠軍及歐戰席位等方案，堅持所有聯賽必須完整結束才獲得承認。 主席︰六月底是死線 然而，歐洲足協周六又突然改變立場，主席施弗林直言疫情持續沒有改善的話，或會取消今季成績︰「沒有人知道疫情何時會結束，所以我們準備了多項計畫，目前正與各國聯賽、球...
2020-03-30
剛推出的新一代iPad Pro，不但升級了處理器，鏡頭成雙，還加入增強AR應用的LiDAR感測器，但叫果粉最興趣的，相信是配合iPadOS 13.4利用配件大玩游標及手勢操控，如等不及5月開賣的Mag...
2020-03-30
林保怡（Bowie）早前再跟ViuTV合作，為新劇《歎息橋》兼任監製和演員，雖則在港播放日期還未定，但早前他已宣佈劇集會於本月28日率先於內地網啟播，無奈新冠肺炎疫情持續，暫未能返內地宣傳的 Bowi...
2020-03-30
為抗疫而限制四人以上聚集的法例，在昨天實施。市面所見，仍有市民懶理禁令，不少外傭繼續在公眾地方聚集，一些食肆的餐枱安排亦未完善。當局強調會先作勸喻，但病毒不饒人，當局不能讓有法不依的情況持續，必須盡快提出檢控，以起足夠的阻嚇作用。 隨著外來輸入病例急增，加上病源不明的感染個案，過去幾天香港新冠肺炎確診個案平均高達數十宗，不少患者仍未查出病源，令香港面對新一波疫情爆發的風險大增。 限制聚集的法例，已經生效，有必要徹底落實，以截斷病毒的傳播鏈。故此，當局的勸喻期，不能過長，而且法例暫定生效十四天，這十四天正是抗疫的最關鍵時刻，每一天的發展，都對控疫的成敗攸關，現在就要採取較強硬...
2020-03-30
在香港能夠成為馬主，可說是身份的象徵。如果愛駒勝出，更是一件賞心樂事。爭取一場頭馬從來不易。首先需要搜購一匹具有競賽能力的馬匹，取得獸醫及格並符合運港資格，然後安排運港，再選擇馬房並進行操練。經過數月的準備後再選取合適的賽事，又要視乎同場對手、檔位、天氣狀況及騎師的發揮才有機會獲勝。 近期出現一個現象，就是一些與馬匹毫無關係的「閒人」竟在凱旋門「搖曳生姿」，表現比得勝馬主更加興奮及搶鏡，令人產生錯覺：「這匹馬究竟與他或她有何關係？」相信「喧賓奪主」這四字就足以形容這個景象。其實每當在場內看到馬主們為愛駒打氣的情況，也會深受感動。當然如果你是台前幕後其中一員，感受會更深刻。不...
2020-03-30