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﻿巴塞捐三萬口罩挽形象

2020-03-30 列印
  巴塞隆拿近日要求球員減薪一事引起軒然大波，他們被指透過媒體力量來要求戰將接受方案是道德綁架。這支西甲班霸遂在周六捐贈三萬個口罩予加泰隆尼亞衛生部，有挽救形象之嫌，但網民並不受落指巴塞此舉沒有作用。

        近日西班牙媒體不停報道巴塞球員拒絕接受球會的減薪方案，但有消息人士透露是會方主席巴圖姆刻意向熟悉的傳媒放風，以道德綁架的手段希望眾將願意大幅減薪七成。事件傳出後球會形象插水，不知是否為了挽回民望，這支西甲領頭羊遂在周六向球隊所在地加泰隆尼亞衛生部捐出三萬個口罩，供非醫護人員日常使用。

        可是有知情人士指，這些口罩是巴塞贊助商中國太平人壽保險透過球會名義捐出，並非他們親自搜購回來的物資，所以網民們並不受落：「口罩不是他們自己找來，欠缺誠意。」
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