﻿卡尼心淡了： 無冠軍即走！

哈利卡尼○四年加入熱刺青年軍，曾揚言希望留在熱刺至掛靴。然而，該隊近年一直跟獎盃無緣，令這名英格蘭隊長陷入愛與現實的掙扎，他在上周日首次直言如仍未能一圓冠軍夢，將會決定離隊。



哈利卡尼自○九年成為職業球員後，除了一一至一三年被外借到李斯特城等之外，大部份時間都在熱刺度過，更曾表明自己願意一直效力至退役。不過，熱刺已陷入十二年錦標荒，英格蘭在國際大賽又同樣面對多年「空白」，故這名廿六歲射手至今未曾染指任何團隊榮譽。



熱刺陷12年錦標荒



近年屢傳皇家馬德里和曼聯等豪門都有意收購哈利卡尼，後者周日於社交網絡直播訪問中，首次透露為冠軍而走的心意：「我很愛熱刺，但不能做任何保證，因為我是一名有野心的球員。如果我在熱刺感受不到有贏冠軍的希望，便不會為留而留，會選擇離開。」