  • 2020年4月2日 星期四
  • 20º
  • 81%
熱門： 小巴新冠肺炎凍肉秘魯仲裁群組

日報新聞 > 體育

﻿皇巴疫境更團結

2020-04-02 列印
        新冠肺炎反令巴塞隆拿和皇家馬德里更團結。事源美斯為首的巴塞四名隊長出面游說隊友接受減薪，令隊友更佩服各隊長的領導能力；銀河艦隊眾將則齊聲拒絕操練和比賽，直到找到醫治新冠肺炎的方法。

        據報，巴塞眾將願意減薪，卻有四人不滿球會藉傳媒施壓，於是美斯等隊長逐一致電講解利弊，成功游說他們接受減薪和捐款建議。經歷今次風波，各隊長的領導能力進一步獲得球員肯定，球員間更團結，士氣更上一層樓。

美斯展領袖風範

　　身處疫情重災區馬德里的皇馬，球員團結一致反對復操和復賽。西班牙《阿斯報》指出：「皇馬隊內聲音指在有效的醫治方法和疫苗出現之前，不會出現復操和復賽的可能性。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd