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﻿杜倫復出做機霸

2020-04-02 列印
  NBA周二宣佈舉辦電子籃球遊戲《2K20》大賽，並邀得十六名球員參賽，包括籃網球星杜倫和鷹隊新星楊格。賽事將於美國時間周五開鑼，ESPN全程直播，冠軍將獲十萬美元（約七十八萬港元）並會用作賑災，網民笑言終於見到杜倫復出。
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