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﻿傳歐超盃讓路取消

2020-04-03 列印
  歐洲足協周三和五十五個會員國代表進行視像會議，據報將早前的預計球季結束日期由六月三十日，延遲到八月三日，並在八月內決出歐聯及歐霸王者。為了讓今季各地賽事順利進行，有傳歐洲足協還取消來季的歐洲超級盃。西甲轉播商《Mediapro》行政總裁占士路利斯也表示：「西甲可能在七月復賽，一個月內完成。」時間跟歐洲足協的計畫吻合。
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