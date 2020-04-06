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用政府錢出糧 紅軍因財失義

2020-04-06 列印
　　新冠肺炎疫情重挫球會收入，利物浦上季賺大錢，周六仍宣佈將部份員工列作臨時失業狀態，可見經營環境嚴峻。不過，此舉無疑有違同舟共濟的會訓，會方難免惹來不少名宿批評。

　　紅軍周六發出聲明，宣佈安排部份後勤員工列為臨時失業狀態和被逼休假，但強調會向他們支付全額薪金，據報約二百人受影響。在當地政策下，臨時失業狀態的員工可從政府獲得八成工資補償，其餘兩成就由球會負責。

上季稅前狂賺四億

　　今年二月，利物浦才公佈上季稅前純利高達四千二百萬鎊（約四億港元），現仍要出此下策足證經營前景暗淡，同時惹來不少抨擊。名宿加歷查直言︰「此舉會令紅軍失去外界的尊重和支持。」另一舊將夏文附和︰「這與利物浦一直以來的道德及價值觀背道而馳。」
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