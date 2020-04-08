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哥帥喪母 球圈致哀

2020-04-08 列印
  曼城領隊哥迪奧拿的八十二歲母親杜娜絲卡里露，因為感染新冠肺炎病毒，周一在西班牙巴塞隆拿逝世。前者一向侍母至孝，喪母打擊甚大，其麾下戰將奇雲迪布尼、班捷文文迪即在社交平台安慰這位備受尊敬的教頭，曾執教的巴塞和拜仁慕尼黑，以及死敵皇家馬德里和曼聯亦致以哀悼。

　　四十九歲的哥迪奧拿一直深受球員尊重，奇雲迪布尼得知消息後，立即在社交媒體發文：「我們是一家人，跟哥帥和他的家人身同感受。」

　　此外，他曾執教的巴塞和拜仁，以及死敵銀河艦隊及紅魔都致以深切哀悼，後者在官方社交網站發文：「聽到這個不幸的消息後，曼聯全體人員都十分傷心。我們向哥迪奧拿和其家人送上真誠的慰問。」
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