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﻿皇帝出院 馬甸尼痊瘉 確診名宿好消息

2020-04-14 列印
        上周證實患上新冠肺炎的利物浦名宿杜格利殊，周六獲安排出院改為在家中接受隔離，即大讚醫護人員照顧周到。除了他之外，早前另一確診個案的意大利名宿馬甸尼亦已經康復，大歎狀態大不如前。

        杜格利殊上周三身體不適入院，經檢查證實感染新冠肺炎病毒，直至周六獲准出院，改為留在家中自我隔離。出院後，他發表公開信表揚一眾醫護人員︰「他們為病人送上最好的照顧，很幸運國家可以擁有這班出色的醫護。他們一直努力地工作，為所有人抵禦今次疫症，我祝願他們一切安好。」

　　意大利名宿馬甸尼和兒子丹尼爾早前也中招，幸已痊瘉。前者卻透露後遺症不輕︰「就像經歷了一場很長的感冒，現在做健身運動十分鐘就感到累死了。」
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