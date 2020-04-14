﻿皇帝出院 馬甸尼痊瘉 確診名宿好消息

上周在澳洲馬壇有一段小插曲，即將在新季回歸香港開倉的練馬師大衞希斯，其廄中有一匹賽駒被發現體內有違禁物質被取消資格，而希斯亦被罰款四千五百澳元（約二萬二千港元）。 在筆者眼中，這只是小事一樁，甚至連花邊新聞也說不上，不過放眼香港一些賽馬媒體的報道，彷彿是如獲至寶，大肆報道之餘又用上一些引導性字眼，令到很多讀者以為希斯犯了甚麼天條，結果我在網絡上看到一些轉述，又說馬會應重新審視是否該發牌云云。 我不會認為讀者的誤解是有甚麼錯誤，反而是為甚麼媒體要用一種譁眾取寵的手法去報道呢？在該匹馬身上發現含有的物質是Lignocaine，隨便問一位醫生都可以明白是兼用在人和動物身上，而用在...

2020-04-14