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﻿H-O-R-S-E開戰爆冷連場

2020-04-14 列印
  因應新冠肺炎疫情，NBA特別舉辦的H-O-R-S-E挑戰賽周日開鑼即爆大冷。雷霆明星控衞基斯保羅（CP3）慘遭WNBA好手姬嘉莉淘汰，大熱門楊格也不敵活塞名宿標立斯。

　　H-O-R-S-E類似香港人熟識的O-U-T，CP3首圈對姬嘉莉前，獲博彩公司列為奪標次熱門，勢估不到被姬嘉莉的基本動作考起，如地上盤膝而坐投籃便因柔軟度不足而射失，最後負3:5。CP3賽後在Twitter直言「我實在不能這樣坐下！」

　　至於奪標大熱楊格，更在領先3:0大好優勢下被標立斯連取五分反敗為勝。前者大方認輸：「敗給名宿和自己的導師，我心服口服！」標立斯四強會對爵士後衞干尼，姬嘉莉則對公牛的拿維，四強和決賽同於美國時間四月十六日上演。
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