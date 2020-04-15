﻿龍鳳胎當啞鈴 C朗親子抗疫操

祖雲達斯球星C朗拿度周一在社交平台分享家中操練趣事，最後把亂入的龍鳳胎子女當啞鈴舉起，皆大歡喜。同時，這名葡萄牙隊長早前還引領一眾國腳捐款抗疫，難怪網民大讚他是好爸爸，也是好球員。



新冠肺炎疫情持續，C朗目前仍留在家鄉馬德拉島，周一在社交媒體分享短片，可見此子做仰卧起坐期間，遭一對兩歲龍鳳胎馬迪奧和馬莉亞亂入拍打其頭部。最後，這名三十五歲射手決定進行親子操，把他們當作啞鈴輪流舉起，寓練習於親子。



好爸爸行善積德



葡萄牙國家隊早前自發成立基金籌得四百七十萬歐羅（約三千九百萬港元），幫助業餘球隊渡過疫情，善款中包括眾國腳捐出躋身二○歐洲國家盃決賽周的五成花紅，曼城中場貝拿度施華透露此舉正是由C朗發起，網民即表示：「C朗既是好爸爸，也是好球員。」