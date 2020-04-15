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﻿雲妮莎「曼巴日」憶亡夫

2020-04-15 列印
  四年前四月十四日，一月初遇難離世的湖人傳奇高比拜仁上演職業生涯謝幕戰，結果獨取六十分劃上圓滿句號。其遺孀雲妮莎周一於社交網絡上載相關片段悼念亡夫，並配文慨歎：「高比為籃球努力了二十年，並付出所有。他退休後，只希望多花時間陪伴我和女兒，彌補失去的時光，卻只能享受了三年零九個月的退休生活。我每天都很希望可以回到高比去世那天，希望他們能如常地平安比賽。生命就是如此不公，毫無道理。」
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