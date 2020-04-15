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﻿唐斯母感染肺炎不治

2020-04-15 列印
  木狼球星唐斯上月底透露其母親積琪蓮感染新冠肺炎，且情況嚴重需要靠呼吸機維持生命。周一此子透過木狼發聲明，宣佈母親不幸因新冠肺炎併發症逝世，享年五十八歲，唐斯家族於聲明中同時感謝各界的支持和祝福。
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