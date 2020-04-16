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﻿摩佬停擺期變監控狂

2020-04-16 列印
  英超停戰，將帥都需隔離在家訓練。熱刺領隊摩連奴卻化身監控狂，與三名助教在倫敦北部合租一間鄰近多名球員的大宅居住，方便處理球隊事務之餘，亦可監視球員行蹤。

　　聯賽停擺期間，狂人與三位助教就在居所透過網絡會議，跟球員保持聯繫。狂人的新居和多名球員的家更只有數分鐘路程，麻煩友迪利阿里更是鄰居之一，方便摩連奴監視球員私生活。
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