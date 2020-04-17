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﻿公牛炒大使柏賓

2020-04-17 列印
  當年公牛王朝的米高佐敦好拍檔柏賓，周三證實早已被母會解除球會大使職務。據報，公牛已聘請綽號眼鏡蛇的賀維士格蘭頂替大使之職，柏賓反而慶幸可以與這支沒落豪門脫離關係。

        公牛六冠王朝二哥柏賓承認被炒，並指焉知非福：「季初我已被公牛解僱，之前不想公開談此事，但事實我已不是公牛員工。這可能是好事，因為我想自己的名字一直和勝利聯繫着。」

        據《芝加哥太陽報》報道，賀維士格蘭已取代柏賓大使之職，前者曾三次為公牛贏得NBA總冠軍。除此之外，公牛管理層近日大地震，周二解僱了總經理加爾霍曼，並聘請卡尼蘇華斯擔任籃球營運副總裁，頂替被降職轉任高級顧問的柏臣。
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