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﻿向前主帥開刀 熱刺慳到盡

2020-04-18 列印
熱刺在新冠肺炎疫情下財政出現壓力，主席利維為節流無所不用其極，竟欲向前帥普捷天奴開刀。後者去年十一月下台，仍享八百五十萬鎊（約八千二百萬港元）年薪，故利維希望他和現役領隊摩連奴齊齊減薪。

普捷天奴去年十一月被熱刺解僱，但合約訂明他找到新工前，會方仍需支薪。據報，利維已經找普帥商討減薪，現還有待對方答應，同時也準備游說年薪高達一千五百萬鎊的摩連奴減薪，以紓緩球會財政壓力。

網民寧願犧牲摩佬

　　普捷天奴和摩連奴相比，網民傾向支持前者：「既然雙方關係已經破裂，普帥應堅持按合約辦事。摩帥高薪低能，球隊四大皆空應自動減薪，但他一定拒絕，怕違約金也一齊減。」
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