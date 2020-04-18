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﻿歐聯決賽初訂8‧29上演

2020-04-18 列印
  歐洲足協將於下周四再舉行視像會議討論今季安排，有指他們堅持在八月完成球季，壓軸戰歐聯決賽傾向於八月二十九日上演。

　　據報歐洲足協今次討論議題主要包括歐聯決賽在八月二十九日舉行，賽制仍有兩個方案，一是按原定在各國聯賽重啟期間上演，二是待各國聯賽完結後，各階段在中立場一戰決勝負。然而，球季仍有可能因新冠肺炎疫情而腰斬。
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