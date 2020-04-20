為紀念結婚十九周年，雲妮莎周六上載自己與高比的合照，並留言道︰「我的國王、我的心、我的寶貝，結婚十九周年快樂！我太想你了，真希望你可以在我身邊抱住我，我愛你。」網民看完這則帖文後，感觸道︰「雲妮莎要堅強，真可惜他倆不能一起走到老。」
高比遺孀：結緍19年仍想你
為紀念結婚十九周年，雲妮莎周六上載自己與高比的合照，並留言道︰「我的國王、我的心、我的寶貝，結婚十九周年快樂！我太想你了，真希望你可以在我身邊抱住我，我愛你。」網民看完這則帖文後，感觸道︰「雲妮莎要堅強，真可惜他倆不能一起走到老。」
昨日下注復疫前 馬會應變奏效 總投注僅跌4.5% 馬照跑創奇蹟
由去年中至今，香港先後受反修例風波和疫情等打擊，賽馬活動面對前所未見的挑戰，馬會採取多項靈活策略維持「馬照跑」，今個馬季一共舉行了六十三次賽事，總投注額僅微跌百分之四點五，而昨天單日的投注額與上年相若...
2020-04-20
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幼園工飯菜落毒 二審改囚八年
安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。
2020-04-20
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日研究：溫暖時期送醫患者更多 大氣污染與心臟驟停有關
大氣污染不但影響環境和能見度，更影響身體。上周五日本川崎醫科大學（岡山縣）等團隊在美國醫學雜誌上發表研究結果，指大氣中的細顆粒物PM2.5濃度上升，會導致室內外的因心臟驟停被緊急送醫的人會增加。 據報道，研究共分析由二○一一年至二○一六年期間日本各縣十萬送院者的數據與各地點PM2.5濃度之間的關係。研究發現PM2.5在大氣中的濃度高於每立方米十微克（一微克為百萬分之一克），因心臟驟停被送醫者就會增加百分之一點六。 單單是愛知到大阪、高知的中央地區十四個府縣，就上升了百分之五點九。此外，研究更發現，溫暖的時期的升幅更多，五至十月全國增加了百分之二點三。但團體表示暫時未...
2020-04-20
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屋苑連錄減價成交
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
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新冠疫情緩和 歐美復工在望 恒指料上試24800點
隨着新冠肺炎疫情受控，治療藥物試驗取得顯著成效，加上歐美國家部署重啟經濟活動，諸多企業準備復工，市場憧憬疫情緩和。證券界人士預計，港股本周將反覆向上，上試阻力位24800點，短期仍要視乎美國企業業績，...
2020-04-20
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目標籌3,500萬 天王攜手救網壇
新冠肺炎導致全球體育賽事近乎停擺，寂寂無名的選手所受的影響比球星更嚴重。有見及此，網球壇三大天王杜高域、費達拿和拿度破天荒合作創辦抗疫基金，牽頭的前者透露目標籌集四百五十萬美元（約三千五百萬港元），支援世界排名較低的球手，泥地王也開放網球學校予同儕進行訓練。 沒有比賽爭取獎金和賺取出場費，世界排名低的球手差不多零收入，境況比擁天價贊助的球星悲慘很多。杜高域於是主動邀請兩名老對手費達拿和拿度，還準備找男子職業網球員協會（ATP）和大滿貫賽事主辦單位合作，破天荒成立專門支援寂寂無名球手的基金。 辦抗疫基金支援弱勢 這名世界一哥周六與三項大滿貫得主華連卡於社交平台直播對話...
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小米10 Pro 遠近影拍能手
5G旗艦大戰中，小米派出影拍效能大幅提升的小米10系列迎戰，當中規格最強的小米10 Pro，裝有108MP四鏡頭組合，既可以拍出超高解像的1億像素相片及8K UHD影片，遠攝亦提供50倍數碼變焦，加上...
2020-04-20
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全球抗疫騷籌近10億港元 Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」 惹網友狂轟
歌手Lady Gaga策劃的居家抗疫全球籌款演唱會於香港時間昨日凌晨開始直播，請來全球多位巨星演出長達八小時，並成功籌得近10億港元，而Gaga前日盛讚世衞總幹事譚德塞則被網民鬧爆。 世界衞生組織（W...
2020-04-20
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勵‧志——正能量系列之一：文化承傳 — 充滿使命感的敦煌保育
如果你剛剛大學畢業，你會如何計劃未來？找一份好工，去工作假期遊歷一番？ 1962年，樊錦詩，一個在上海長大，剛從北京大學畢業的女生，竟然憑着一顆熾熱愛敦煌，守護敦煌的心，毅然告別城市的繁華，跑到荒涼貧...
2020-04-20
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伊時論事——沒有外隊的女皇盃
今屆女皇盃將會於四月二十六日在沙田馬場舉行，這場二千米國際一級賽的總獎金高達二千五百萬港元。為了紀念英女皇伊利沙伯二世及皇夫愛丁堡公爵首次到香港訪問，香港賽馬會便在一九七五年五月五日在跑馬地馬場創辦此賽。首屆女皇盃由張學文訓練的「利是吉」在詹亞健胯下捧走錦標。 自一九九五年起，女皇盃容許海外賽駒參賽，結果阿聯酋代表「紅主教」擊敗「緊急請求」成為首匹勝出此賽的外隊馬。踏入一九九七年，女皇盃的競賽途程則改為二千米，至今仍然保持不變。由已故香港冠軍練馬師愛倫訓練的前香港馬王「奔騰」於一九九八年在韋達胯下力拒「唯利」的強勁挑戰，為主隊自賽事成為一項國際賽首度捧盃。在二○○一年，女皇...
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