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高比遺孀：結緍19年仍想你

2020-04-20 列印
  周六正值已故NBA球星高比拜仁的結婚十九周年紀念日，其遺孀雲妮莎在社交網站上載兩夫婦合照及留言作紀念，網民直言帖文感人催淚。

　　為紀念結婚十九周年，雲妮莎周六上載自己與高比的合照，並留言道︰「我的國王、我的心、我的寶貝，結婚十九周年快樂！我太想你了，真希望你可以在我身邊抱住我，我愛你。」網民看完這則帖文後，感觸道︰「雲妮莎要堅強，真可惜他倆不能一起走到老。」
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