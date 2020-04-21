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新星朝聖！籃神紀錄片公映

2020-04-21 列印
　　紀錄籃神米高佐敦於九七至九八球季率公牛完成第二次三冠王朝的紀錄片《The Last Dance》，於周日正式播出首兩集。事隔廿二年，佐敦的封神之路再次呈現於球迷眼前，湖人名宿魔術手莊遜直言正好讓新一代認識佐敦，鷹隊新星楊格亦表示對佐敦刮目相看。

　　《The Last Dance》首集內容主要講述佐敦由大學加入NBA的成名之路，以及他的NBA新人球季；第二集則圍繞其好拍檔柏賓。適逢各現役球星目前在家抗疫，本節目可讓他們重新認識籃球之神，魔術手莊遜坦言：「很喜歡這套紀錄片。從未親眼看佐敦打球的年輕球迷，將明白為何他是史上最佳。」而新一代佼佼者，視占士為偶像的鷹隊球星楊格亦表示：「看罷節目後，佐敦或許取代占士成我心中史上最強。」

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