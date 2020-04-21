《The Last Dance》首集內容主要講述佐敦由大學加入NBA的成名之路，以及他的NBA新人球季；第二集則圍繞其好拍檔柏賓。適逢各現役球星目前在家抗疫，本節目可讓他們重新認識籃球之神，魔術手莊遜坦言：「很喜歡這套紀錄片。從未親眼看佐敦打球的年輕球迷，將明白為何他是史上最佳。」而新一代佼佼者，視占士為偶像的鷹隊球星楊格亦表示：「看罷節目後，佐敦或許取代占士成我心中史上最強。」
新星朝聖！籃神紀錄片公映
《The Last Dance》首集內容主要講述佐敦由大學加入NBA的成名之路，以及他的NBA新人球季；第二集則圍繞其好拍檔柏賓。適逢各現役球星目前在家抗疫，本節目可讓他們重新認識籃球之神，魔術手莊遜坦言：「很喜歡這套紀錄片。從未親眼看佐敦打球的年輕球迷，將明白為何他是史上最佳。」而新一代佼佼者，視占士為偶像的鷹隊球星楊格亦表示：「看罷節目後，佐敦或許取代占士成我心中史上最強。」
殺傷力半米範圍 炸彈信寄警總 陰謀「恐襲」一哥
警務處處長鄧炳強警告本港出現「本土恐怖主義活動」後，昨天灣仔警察總部收到針對他的炸彈信件，警方人員收件後聞到易燃液體的氣味，拆開時白煙冒出。警方爆炸品專家形容該信件內有炸彈，一旦爆炸，半米範圍內足以傷...
2020-04-21
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幼園工飯菜落毒 二審改囚八年
安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。
2020-04-20
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日研究：溫暖時期送醫患者更多 大氣污染與心臟驟停有關
大氣污染不但影響環境和能見度，更影響身體。上周五日本川崎醫科大學（岡山縣）等團隊在美國醫學雜誌上發表研究結果，指大氣中的細顆粒物PM2.5濃度上升，會導致室內外的因心臟驟停被緊急送醫的人會增加。 據報道，研究共分析由二○一一年至二○一六年期間日本各縣十萬送院者的數據與各地點PM2.5濃度之間的關係。研究發現PM2.5在大氣中的濃度高於每立方米十微克（一微克為百萬分之一克），因心臟驟停被送醫者就會增加百分之一點六。 單單是愛知到大阪、高知的中央地區十四個府縣，就上升了百分之五點九。此外，研究更發現，溫暖的時期的升幅更多，五至十月全國增加了百分之二點三。但團體表示暫時未...
2020-04-20
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外望開揚市景 肇輝臺木系典雅開闊長廳
跑馬地一帶清幽寧靜，加上位處小學12名校網，向來吸引不少實力買家。是次介紹肇輝臺3房放盤，實用面積1200方呎。單位兩廳涇渭分明，並以深色木製傢俬為主，令全廳感覺古典沉實。 跑馬地肇輝臺為港島...
2020-04-21
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每桶-37.63美元 杜指挫592點 紐約油價歷史性暴瀉現負數
國際油價受壓，拖累能源股表現，美股曾一度跌逾500點，其後跌幅收窄。杜指早段報24015點，跌227點；標普500指數報2859點，跌15點或；納指報8661點，升11點。 紐約期油出現災難...
2020-04-21
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秘密談判達成共識 辛祖成魔在望
盛傳多蒙特翼鋒查頓辛祖是曼聯今夏的收購目標，此子早前亦在社交網站暗示有意成魔。根據英國傳媒周日報道，紅魔已經與前者的團隊秘密談判數個月，甚至已經達成個人協議，只要作出合適報價，便可正式簽入這位二十歲翼鋒。 曼聯一直與查頓辛祖扯上關係，而前者上周與球迷在社交網站直播期間，又以飲水暗示有興趣加盟紅魔。而據英國《太陽報》周日消息，曼聯其實已經早在數個月前派人與辛祖的團隊秘密談判，盛傳雙方已經敲定了合約年期、薪金、獎金、違約金等個人條款細節。 蜂軍放風價高者得 如今曼聯只需說服多蒙特放人便可，而蜂軍行政總裁華斯基斯亦曾經直言︰「我們不會強留有離心的球員，但前提是要得到應有...
2020-04-21
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江西婺源 油菜花海
春回大地，本是賞花好季節，可惜受到疫情影響，縱使花開得如何燦爛，能夠親臨觀賞的機會還是不多，好像向以春日漫山遍野油菜花花海美景見稱的江西婺源，今年風光不但依舊美麗，更因賞花人流減少而變得更加寧靜迷人呢...
2020-04-21
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廚藝升級 快樂抗疫現幸福肥 JW攬實富貴男友放狗
抗疫期間經常留家煮飯仔，令不少人的廚藝進步神速，連人稱「新一代地獄廚神」的JW（王灝兒）都廚技Level up，這陣子，不單止餵飽卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan），有愛情滋潤的她都明顯心廣體胖！上...
2020-04-21
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社論——守得夠穩 才可早日鬆綁
自一月二十三日本港首次發現兩宗新冠肺炎輸入個案，三個多月以來，疫情不斷擴大，至今一共錄得一千零二十五宗確診，直至最近確診數字才見回落，近日出現單位數字，昨天更是零個案。但防疫部門沒有鬆懈，租用一間酒店，供入境入士暫住以等候檢測結果，反映當局正嚴防病毒從外地傳入。港人也不要掉以輕心，必須持續保持個人衞生，防範內部的病毒傳播鏈死灰復燃。 新冠肺炎病毒「狡猾」，受感染者未發病，甚至沒有任何病徵，亦可以傳染給其他人，令防疫工作更具挑戰。由明日起，港府規定任何入境人士在接受病毒測試之後，必須前往九龍城富豪東方酒店留宿一晚，以等候檢測結果。這項措施，進一步預防病毒擴散，等同加固防疫前線...
2020-04-21
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馬場浮世繪——冠軍賽馬日排位閉門抽籤
周日沙田馬場舉行「冠軍賽馬日」，同日上演女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎三場一級大戰，為此季內重頭戲，馬會本宴排好於周四晨課後舉行隆重的排位抽籤儀式，但礙於當下疫情兼要配合政府的「限聚令」，故此排位抽籤將改於沙田馬場通訊及科技中心內的錄影室舉行，而且只得三人出席，其中一位是主持人，兩位嘉賓就負責抽籤，過程止會在網上直播。至於嘉賓人選，暫時估計有可能是馬會高層、城中名人或出賽馬的相關馬主及練騎，馬會日內有決定。 至於參戰千二米主席短途獎的摩廄「常感恩」，昨日首次戴眼罩操練，事後大摩接受訪問時說，期望這配備能提升馬兒的表現，爭取首奪一級賽冠軍。這匹表現穩健的四歲馬，近十三次上陣都...
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