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《The Last Dance》吸610萬觀眾 MJ神級收視

2020-04-22 列印
        籃球之神米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》於周日首播頭兩集，叫一眾目前無球可看的球迷極之期待。《ESPN》周一公布首兩集平均收看人數高達六百一十萬，創該台紀錄片種最高收視紀錄。此外，據報這節目可為佐敦帶來四百萬美元（約三千一百萬港元）收益，但他表示會全部捐給慈善機構，網民直言不愧為籃神！

        NBA受新冠肺炎疫情影響復賽無期，因此居家抗疫的球迷極之期待周日首播、關於佐敦於九七至九八球季率公牛第六次奪總冠軍的紀錄片《The Last Dance》。據統計，第一集收看人數高達六百三十萬人，而第二集收看人數亦達五百八十萬人，平均收看人數達六百一十萬人，成《ESPN》史上收看人數最多的紀錄片。

傳捐3100萬收益行善

　　此節目如此成功，預計可為為佐敦帶來四百萬美元收益，但他表示會全數捐予慈善機構，網民直言：「佐敦魅力驚人，果然係籃球之神！」
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