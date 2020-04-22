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德甲擬5．9重燃戰火

2020-04-22 列印
　　德國北威州州長拿斯卓和拜仁慕尼黑行政總裁路明尼加周一表示，德甲大有機會於五月九日以閉門方式重燃戰火，成為首個復賽的歐洲五大聯賽。消息指復賽後將先按原定賽程進行尾兩輪聯賽，因疫情暫停的七輪賽事之後才補回，預料六月底完季。

　　十八支德甲球隊已於兩周前悉數復操，如今更勢成首個復戰的歐洲五大聯賽。北威州州長拿斯卓周一直言復賽近在咫尺：「如果各隊的防疫措施已做得充足，在五月九日的確可以以閉門作賽的方式復賽。」路明尼加也表示：「有地方政府的支持，令復賽的機會更大。」

按原定進行第33輪賽事

　　據指德甲賽會已決定復戰後的賽程安排，復賽首個周末將按原定賽程，進行第三十三輪聯賽，翌周舉行原定的最後一輪、即第三十四輪。然後才進行因新冠肺炎疫情而暫停的第廿六至三十二輪，並預計於六月廿一日完成本賽季。
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