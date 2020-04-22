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傳奧燒拒減薪成箭靶

2020-04-22 列印
　　阿仙奴周一宣布與球員、領隊阿迪達及核心教練團成員達成協議減薪十二點五個巴仙，由四月開始推行。惟有傳奧斯爾在內共三名球員反對，網上的槍迷立即炮轟全隊最高薪、每周領取三十五萬鎊（約三百三十五萬港元）的奧斯爾，並要求兵工廠送走他。

若奪歐聯席位願作補償

　　兵工廠宣佈與領隊阿迪達、一隊球員和核心教練團達成減薪十二點五巴仙協議，由四月開始執行為期十二個月。阿仙奴在聲明中表示：「球會很感激職球員共度時艱，若球隊未來賽季達成具體目標（拿歐聯席位），我們願意歸還這筆款項。」

　　然而《每日郵報》指奧斯爾等三人不同意減薪，此子認為應該延遲支薪而不是減薪。另一方面，亦同時有傳這名德國中場不介意減薪超過十二點五巴仙，但先要確定球會年度財政狀況才再作決定。
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