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巴塞牽頭 西甲兵拒復操

2020-04-23 列印
  據指西班牙足總及西甲賽會達成協議，計劃五月初復操及六月初復賽。然而，此舉卻引起以巴塞隆拿為首的球會反對，該隊管理層反對短期內復操，其他球隊跟球員工會開會，也希望工會能更強硬表達拒絕復操的立場。

　　有傳西甲賽會和西班牙足總打算安排各隊五月四日復操，再於六月初重開聯賽。不過，據報球員工會周二跟西甲各隊隊長開會，雖然巴塞和皇家馬德里沒有代表出席，但其餘十八隊皆反對上述計劃，還希望工會跟賽會談判時能更強硬。

　　消息指，巴塞管理層和教練團已向眾將表達不支持這方案，同時擔心復賽後賽程過於頻密。該隊還於周二宣佈來季將破天荒出售魯營球場冠名權，收益捐給巴塞基金會，用來協助世界各地對抗新冠肺炎疫情。
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