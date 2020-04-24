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小白紀錄片接力上映

2020-04-24 列印
  籃神米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》周日首播成網上熱話，更掀起運動紀錄片熱潮。除了Amazon拍攝的熱刺紀錄片預計今夏上映，前巴塞隆拿中場恩尼斯達的紀錄片也在昨日上映，西維爾體育總監莫治的紀錄片亦已於周一首播，主要講述此子如何操作轉會，以及背後的成功之道，滿足一眾餓波的網民。有網民喜言：「很愛看運動紀錄片，套套都想睇！」
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