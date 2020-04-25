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碧咸話當年：美斯迫我掛靴

2020-04-25 列印
　　碧咸原來被美斯逼使掛靴！萬人迷憶述一三年代表巴黎聖日耳門於歐聯鬥巴塞隆拿被美斯請食塵，深感自己已經英雄遲暮，故決定季後退役。

　　四十四歲的碧咸近日憶述一三年歐聯八強次回合作客巴塞，看到美斯的超凡演出令自己明白已被時代所淘汰。他坦言：「撇開年齡因素，我很享受為聖日耳門比賽，歐聯兩回合（首回合2:2、次回合1:1）都沒有輸給巴塞是值得自豪的。不過，美斯令我意識到應該是時候退役，因為當時我們領先1:0，美斯後備上場即為巴塞破網，其中一次引球推進，我上前嘗試攔截卻被他一步一步拋開，他實在太厲害。」

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