  • 2020年4月27日 星期一
  • 26º
  • 56%
熱門： 洪水橋錢櫃羅志祥新冠肺炎黃金周

日報新聞 > 體育

﻿阿仙奴防球員違規 重開「槍房」復操

2020-04-27 列印
        阿仙奴周六宣佈由今日起重開訓練基地，讓球員單獨操練。槍手成為首支重開訓練基地的英超球隊，或許與戰將屢次闖禍有關，如前鋒拿卡錫迪和中堅大衞雷斯等早前被發現違規外出。

        兵工廠成為英超首支重開訓練基地的球會，該隊發言人周六表示：「球員由周一開始可以返回科爾尼訓練基地，進行個人訓練，完成後要立即回家。

其他英超隊有意仿效

  進入基地的人數受到嚴格限制，各人會保持規定的社交距離，基地內所有室內建築物都會關閉。」

　　早前後衛大衞雷斯、中場格列沙加、翼鋒尼高拉斯比比和射手拿卡錫迪被發現違規外出操練，現在槍手訓練基地內十個球場重新開放，球員可在廣闊的空間操練，或許能避免他們再次闖禍。有阿仙奴率先復操，據報其他英超球會亦有意仿效，逐漸開放訓練場予球員。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd