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﻿兒子踢爆夏神好食懶做

2020-04-27 列印
  今季加盟皇家馬德里以來，夏薩特表現差勁又經常受傷，更出現超重問題。他早前參與烹飪節目就被兒子踢爆除了為食之外，其餘事情一竅不通。夏薩特去夏登上銀河艦隊明顯身型走樣，今季各戰線上陣十五次只入一球，而且季前、去年十一月和今年二月屢次受傷。原來，此子被揭發體重超標五公斤，他也自認抵受不住美食誘惑。

「拿手菜是意大利粉」

　　仍然養傷的夏薩特早前參與一個網上烹飪節目，跟兩位兒子恩尼斯和里奧合作，炮製炸肉排等三款菜式。他看來胸有成竹，向節目主持人誇下海口︰「我平日有時間都會煮飯，最拿手就是煮意大利粉。」不過，兒子隨即踢爆︰「你根本沒有甚麼擅長的。」
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