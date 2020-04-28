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﻿佐敦爆洛文荒唐史

2020-04-28 列印
  米高佐敦紀錄片《The Last Dance》透露了一宗鮮為人知的事。九七至九八球季期間，籃板王洛文攜同女友到拉斯維加斯度假樂而忘返，籃神親自由芝加哥趕到酒店，從牀上將變色龍帶回公牛訓練基地繼續練習。

　　洛文於九六至九八年助公牛衞冕，完成第二次三冠王朝，惟紀律一向為人詬病。九七至九八球季中，洛文突然向球隊請假四十八小時到拉斯維加斯玩樂，佐敦當時極力反對，向時任教練積遜表示：「你放他走便很難找他回來。」果然洛文未有按時向公牛報到，要由佐敦跑到拉斯維加斯的酒店房間，在牀上捉回這條「變色龍」。洛文當時的女友卡雯在片中亦承認有此事。
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