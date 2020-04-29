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﻿運動場下周三重開

2020-04-29 列印
　　本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，政府下周三起重開包括運動場的室外運動設施，體壇中人普遍歡迎，但有教練認為此措施勢與屆時仍未完結的限聚令有所矛盾，勢出現灰色地帶，呼籲當局盡快釋除疑慮，讓市民安心運動抗疫。

　　政府近日放寬防疫措施，康文署轄下的戶外運動設施下周三起重開，但使用者仍需遵守不能多於四人聚集的限聚令。政策一出，本地體壇紛紛拍手叫好，當中港協暨奧委會副會長霍啟剛對政府積極回應業界意見感高興，望爭取更多體育場地開放。
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