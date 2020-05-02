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﻿阿古路憂復賽檢測出錯

2020-05-02 列印
  為了復賽，據指英超賽會將為所有將帥進行新冠病毒檢測。不過，曼城射手阿古路擔心測試準確性。

　　據報英超賽會昨跟各隊開會討論復賽方案，其中一環是所有將帥都要接受新冠病毒檢測。阿古路卻擔心道：「大部份球員都很擔心復賽，因為我們對病毒仍不是很了解，萬一測試不準確，或會為家人帶來嚴重後果。」
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