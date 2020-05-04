無歐聯踢即走

曼城因違反財政公平競技條例而被禁參加歐戰兩年，早前提出上訴卻因新冠肺炎疫情而停滯不前。然而，藍月中場主將奇雲迪布尼表明，球會上訴失敗的話即離隊，還明言領隊哥迪奧拿也不能左右其決定。



因應新冠肺炎疫情，國際體育仲裁法庭暫時擱置曼城就被禁參加歐戰兩年的上訴，但奇雲迪布尼在結果出爐前已有明確打算。這名廿八歲主力直言：「雖然球會告訴我上訴成功的機會很大，我也相信對方的說法，但萬一失敗，我會離開，因為一年還能再三考慮，兩年時間實在太長。」



不跟隨哥帥立場



這名比利時國腳在哥迪奧拿麾下成為世界級中場，二一年夏天約滿的後者曾揚言不會因歐戰禁令而出走。奇雲迪布尼坦言始終有分道揚鑣的一日：「我相信他會完整履行跟球隊的合約，但他的決定不會影響我的立場，我不一定要為他效力。」