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澳洲珀斯欲承辦英超復賽

2020-05-04 列印
  英超復賽仍未有最終定案，或以中立場完成餘下賽事的消息傳出，遠在澳洲的珀斯即表態有意承辦。一名英國經紀加利威廉斯正積極推動此計劃，更獲珀斯參議員葛林史特爾全力支持，惟白禮頓等球隊表態反對中立場作賽。

        近年曼聯和車路士都曾赴珀斯踢季前熱身賽，如今後者更可能上演英超。居於當地的英國經紀加利威廉斯正推動此計劃：「我曾跟數家英超球會提及這提議，他們都很有興趣，況且澳洲疫情正減退，甚至可容許少量球迷入場。」

  這計劃更獲官員支持，珀斯參議員葛林史特爾直言：「這是很好的構思，珀斯天氣好球場又好，是理想的地方。」不過，白禮頓行政總裁巴伯揚言：「中立場會帶來很多不公平，例如己隊餘下賽程本來主多客少。」
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