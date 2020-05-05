革新賽制 5‧8韓職搶閘開鑼 仲有3日

新冠肺炎疫情令各地聯賽自二月起陸續暫停，球迷「餓波」兩個月後，南韓K League(韓職)率先搶閘回歸，在周五以閉門形式上演新球季首仗。韓職迅即成為全球球迷焦點，我們一連四日為讀者在復賽前做足功課，今天由新賽制打響頭炮。



十二路雄師角逐的韓職，向來採取三循環賽制，但今季由於疫情肆虐，開咧日期由二月二十九日延至五月八日，賽會上周決定改踢兩循環，即合共二十二場，隨後的五輪附加賽制度維持不變。在完成廿二輪後，頭六位和尾六隊分成兩組，各自與同組對手踢一場，最後以二十七場的積分定排名。







雙循環取代三循環



在新賽制縮減了十一場下，力爭四連霸的全北汽車，以及去季與前者同得七十九分、最終以得失球差屈局亞軍的蔚山現代，本屆每場肯定踢得更搏命，尤其在對戰尚州尚武更會全力爭取大捷。皆因後者將脫離軍隊體系轉為地方球隊，按規定下季必須降班至K2(詳見附表)，在大局已定下或場場與對手鬥攻，上演入球騷。



此外，由於韓職是全球首個較具規模恢復比賽的聯賽，所以得到世界各國的注視，據《首爾體育報》報導已有多間歐洲轉播商，向韓職賽會查詢轉播事宜，且看揭幕戰全北汽車主場鬥水原藍翼一仗能否旗開得勝，成為焦點。而賽會亦在官方社交媒體上載最新的宣傳片，以「比賽之時來了」(Time to play the game)為主題，並以英文發帖文與世界接軌。







特別安排



常規賽：3轉2



•受疫情影響，今季常規賽將縮短賽程，由以往三循環轉為雙循環



•賽會規定尚州尚武下季篤定降班，提早出現「降班膽」







韓職知多啲



•12隊角逐



•賽期由5月8日至11月8日



•先進行雙循環常規賽



•前6及尾6分為爭標組及護級組，各進行單循環



•一至兩隊降班，包括降班膽尚州尚武



