佐敦紀錄片揭高比兄弟情

已故湖人傳奇高比拜仁於球員生涯，一直以籃神米高佐敦為目標，不過後者早前於對方的追悼會上透露原來二人私交甚篤。周日播出的佐敦紀錄片《The Last Dance》第五、六集首次披露高比生前受訪片段，講述他倆的兄弟情。



當中高比親自講述自己與佐敦的關係：「我剛進入NBA的頭幾年過得很艱難，因為當時聯盟比較老派，而我仍很年輕。我當時對轉身跳投有疑問，於是請教佐敦，他詳細教導我外，還告訴我如有任何問題可以打電話問他，他是我的老大哥。我很多招式都是向他學習。」