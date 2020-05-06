韓職開鑼仲有2日 韓職盤路攻略

昨日介紹過韓職新賽制，今天探討幾支「銀行隊」盤路走勢，在開鑼前掌握更多資訊。去季全北汽車和蔚山現代同得七十九分位列冠亞，拋離第三位的FC首爾二十三分，兩軍盤路硬淨：全北常以先入球，亦旺上半場領先後贏到尾；現代則是主場王及客場大盤王。



蔚山現代主場靠得住



韓職主場勝率低迷，但去季與全北汽車鬥到叮噹馬頭的蔚山現代，就反其道而行，十九輪主場賽事贏出十三場，今季地頭出擊宜看高一線。作客方面，該隊入球最多，以中位數兩球計算入球大比率高達68%，同樣可以追捧。



作客照攻大盤68%



去季K1共有二百二十八場賽事，主隊僅贏九十場，不勝率高達61%。唯有蔚山現代是真地頭龍，十九次主場取十三勝四和兩負，勝率達68%，壓倒二十次主場出戰只有十二勝的全北汽車，今季首輪地頭鬥尚州尚武勝望壓一。



同時蔚山現代客場鋒力強勁，十九場作客共入三十九球冠絕群雄，其中十三仗總入球超過兩球，比率高達68%，客場兩球「大」吼實。



全北汽車擅搶第一球



全北汽車去季韓職以七十二個入球冠絕列強，更經常率先打破僵局，有79%開出第一隊入球。而他們領先後往往贏到尾，半場領先全場奏捷的比率高達88%，成為另一穩定及硬淨盤路。



李東國寶刀未老



年屆四十一歲的老牌射手李東國，去季聯賽仍入九球，與金信煜並列次席射手，僅次於入十一球的巴西前鋒列卡度盧比斯。攻擊鐵三角帶領下，全北上季三十八場聯賽有三十次率先入球，比率高達79%，今季宜續追。



同時該隊南韓國腳守將金珍洙、新生代鋼門宋範根統領防線，最強保優勢至完場，去季十七次半場領先有十五次奏捷，勝率達88%。而且去季十八場作客亦十勝，56%勝率可作備忘。







主場盤路



上季19場



主場贏13場



68%勝率







作客大細盤



上季19場作客13次



總入球超過2球



68%開大（2.5球）







第一隊入球盤路



上季38場



30次先入球



79%第一隊入球







半全場盤路



上季17次半場領先



15次贏波



88%半場勝全場勝







其他精選球隊盤路



江原主場讓得起



FC江原去季十九場主場聯賽中，有五次開出讓球盤，其中三次讓對手(同樣讓平手/半球)，結果全部贏盤，手下敗將包括尚州尚武、FC慶南和浦項制鐵。江原今季如在主場「讓波」，不怕再追上盤。



FC江原主場讓球盤路



上季主場



3次讓球「讓波」



100%贏盤







大邱客場受讓筍



上季FC大邱曾四次於讓球盤「受讓」，包括兩鬥全北汽車，以及遠征蔚山現代和浦項制鐵。在這四場賽事取得一勝三和，全數成功贏盤。若果大邱今季作客強隊時再次「受讓」，不妨扒冷再敲下盤。



FC大邱受讓盤路



上季作客



4次讓球「受讓」



100%贏盤







仁川正宗地頭蟲



仁川聯是去季韓職主場成績最差的球隊，十九仗只得兩勝八和九負，不勝率高達89%。他們於地頭兩次面對包尾大幡濟州聯竟然只能握手言和；迎戰尾二FC慶南亦僅得一勝一和，今季一於長追客軍。



仁川聯主場贏波盤路



上季19仗



主場贏2場



89%不勝







城南出征唔識贏



撇除已降班的FC慶南和濟州聯，FC城南去季聯賽作客成績排倒數第三，僅五勝四和十負，不勝率為74%。該隊遠征腳軟最主要原因，是攻力非常疲弱，十九戰只入十三球，啞火自然難贏，今季須留意。



FC城南作客不勝盤路



上季19場



作客贏5場



74%不勝