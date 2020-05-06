檢測搞鬼 禍及復賽 卡勞玩出禍

為了令德甲順利復賽，各隊陸續為職球員進行新冠病毒檢測。然而，哈化柏林翼鋒沙洛文卡勞周一返抵球會時，近距離拍攝隊友採集鼻咽拭子時的情況，又沒有嚴守防疫指引惹來炮轟，有網民直言此舉隨時令德甲復賽流產。



沙洛文卡勞周一在社交網絡上載一段影片，片中可見他跟隊友握手，又沒有保持一點五米社交距離。其後，此子突然走入一間房間，近距離觀看隊醫為後衞佐敦多魯拿加夏採集鼻咽拭子，該片段曝光後立即惹來強烈批評，他後來刪除影片及道歉，哈化柏林也立即宣佈懲罰他禁止操練。



事後遭哈化禁操



適逢德國政府將於周三就德甲能否復賽作決定，其舉動無疑帶來負面影響，哈化柏林總經理比列斯無奈道：「這會令大家產生球員不認真對待疫情的觀感。」有網民附和道：「不少人為復賽而努力，但他卻如此兒戲，德國政府或許因這影片而禁止德甲復賽。」