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C朗成功起飛返都靈

2020-05-06 列印
  祖雲達斯前鋒C朗拿度周日原本想乘坐私人飛機返回意大利，但因禁令無法起飛。此子終在周一成功登機並於晚上抵達都靈，他隨即展開十四天的家居隔離，以便趕及於五月十八日集體訓練重開時隨老婦人操練。

　　至於老婦人陣中未有離開意大利的球員如邦路斯和古達度等已於周一報到，並接受病毒快速測試，待結果出爐便可單獨訓練。
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