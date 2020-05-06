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田徑拳館解禁現轉機

2020-05-06 列印
  本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，港府逐步鬆綁禁令，當中康文署運動場跑道今日率先重開，拳館和健身中心則緊接周五獲准重新營業，限聚令亦將放寬至八人。田徑和搏擊教練對此深表歡迎，直言生計漸見曙光。

　　田徑界是首批受惠者，荃灣田徑會總教練楊日雄（左圖）形容跑道今解禁，加上限聚令即將放寬是雙喜臨門：「我今日將重新開班，獲十多人報名響應，屆時將分成三人小班教學，周五起則改為六至七人一組。」

　　另外，近月收入歸零的拳館周五重開，條件是要為訪客量體溫、要求學員練習前後戴口罩等。拳館Jason Fitness負責人鄧俊敏喜言，已有近二十名學生報名周五上課。
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