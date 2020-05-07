明天開鑼 韓職閱兵

一連兩天介紹過韓職的新賽制和各隊盤路走勢後，今日就檢閱各隊實力。當中焦點必然繼續落在全北汽車和蔚山現代，兩軍去屆鬥到尾輪靠得失球差才分到冠亞，今季亦齊齊招兵買馬，全北求保江山，蔚山矢志復仇。



全北將帥超班 主場僻贏地利



全北汽車今季革新鋒線，三叉戟僅保留老將李東國，但引入在韓職實力超班的進攻中場金甫炅，鋒力有增無減。而該隊繼續由摩連奴弟子、葡萄牙籍教練摩拉利斯執教，目標挑戰四連霸。



今季放走列卡度盧比斯和金信煜，只留用上屆聯賽攻入九球的四十一歲射手李東國。但球隊引入星將輔助「老車王」，包括南非國腳前鋒韋迪維積克和中場金甫炅。後者曾效全北一年半表現亮眼，之後再次外闖失敗去季投蔚山現代即在聯賽入十三球，實力在國內超班。



此外，曾追隨摩連奴任助教多年的摩拉利斯，去季加盟即捧盃，他豪言：「我會將從狂人身上學到的知識帶到全北。」同時全北位處偏遠西南部沒有內陸機，附近只有FC光州一隊，其餘十隊舟車勞頓到訪，令全北贏盡地利人和。



攻守大躍進 蔚山復仇戰



蔚山現代去季以得失球差不敵全北汽車，球隊為復仇以一百萬歐羅(約八百四十四萬港元)簽入前鋒比安莊臣，以及從德乙波琴引入南韓翼鋒李青龍，力圖重奪失落十五年的王座。



去季蔚山以榜首身份帶到最後直路，但最後兩輪一和一負，被全北追至同得七十九分，更因得失球差不敵後者失冠。今季加強鋒力，簽入外流歐洲聯賽十一年的李青龍，回流韓職猶如虎入羊群：「很開心回來，我會歇盡所能。」球隊亦簽入挪威高大中鋒比安莊臣，與李青龍並肩作戰。而且蔚山兼顧防線，引入中堅鄭昇炫、門將趙賢祐等星將，再與全北決生死。







FC首爾



上季排名 3



今屆保留皇牌射手朴主永等主力，還簽入於五季韓職入四十球的卡路士阿祖安奴，力圖挑戰上屆冠亞軍。







浦項制鐵



上季排名 4



今季最令人擔心，是失去上季韓職取十五入球十一次助攻的巴西左翼雲達臣，新援實力存疑，難再爭入前四。







FC大邱



上季排名 5



這隊去季第五因鋒弱導致十六場和局，今季簽入於韓職累積一百七十八球的射手丹恩奴域，有力爭入前三。







FC江原



上季排名 6



上季鋒線新星金直勛雖入十球，但失五十八球排倒數第三，今季新簽守將實力一般，能保上季第六已萬幸。







尚州尚武



上季排名 7



今季有三十位服完兵役球員離隊回歸原屬球隊，新加盟僅十六人，下季轉為地區球隊而篤定降班，難有作為。







水原藍翼



上季排名 8



這支去季第八昔日豪門志切復辟，簽入加拿大國腳中堅當尼爾亨利等，但又失去核心艾維斯沙歷，勢難如願。







FC城南



上季排名 9



上季僅入三十球，但多次贏1:0取得第九名。該隊今屆針對攻力不足的問題增兵，借入前鋒湯美斯拉夫基斯。







仁川聯



上季排名 10



近年的護級份子今屆大換血，放走三十六人，簽入三十名戰鬥力平庸新兵，實力變化不大，料續為護級努力。







FC光州



上季排名 K2 1



以K2冠軍身份升班，季前簽入三名老將靠經驗搶分，包括三十四歲右閘金昌洙，但 實力有限難望護級。







釜山偶像



上季排名 K2 2



為求護級，簽入多名實力球員，包括於泰超效力兩季攻入四十五球的巴西前鋒莊拿坦里斯，可望不做升降機。