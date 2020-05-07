部份戶外康樂設施昨終解封，本地奧運馬拉松希望姚潔貞昨晨也和丈夫陳嘉豪趕至鄰近的大埔運動場練跑，她喜言終於回家：「近月我跑街時經常擔心受感染，沒戴口罩跑步更遭人側目，如今運動場重開就像放監，一來人較少，二來跟場內跑友一起練習，動力更大！」
姚潔貞「放監」重返賽場
部份戶外康樂設施昨終解封，本地奧運馬拉松希望姚潔貞昨晨也和丈夫陳嘉豪趕至鄰近的大埔運動場練跑，她喜言終於回家：「近月我跑街時經常擔心受感染，沒戴口罩跑步更遭人側目，如今運動場重開就像放監，一來人較少，二來跟場內跑友一起練習，動力更大！」
疫境阻拉埋天窗 婚姻登記勁減六千
今年雙春兼閏月，原本適合談婚論嫁，一場新冠肺炎疫情攘擾四個月，政府婚姻登記處一度暫停服務，不少準新人裹足不前，無心情拉埋天窗。最新統計數字顯示，本港今年首四個月婚姻登記數字僅九千一百宗，比去年同期大跌...
2020-05-07
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滬迪園下周一重開 遊客須出示「健康碼」
上海迪士尼樂園宣佈，將於本月十一日起作重新開放，周五起開始預售門票，是全球首個重新開放的迪士尼樂園。樂園在恢復運營初期將實施系列新的運營舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園；在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離等。園方要求所有入場人士必須提前註冊「健康信息碼」，並在進入樂園前出示「健康信息碼」，全程須佩戴口罩，僅用餐時除外。
2020-05-07
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特朗普改口：病毒非來自武漢實驗室
近日美國特朗普政府多次指病毒起源武漢病毒實驗室，不過，美國傳染病部門主管福奇日前受訪時表示，認為病毒源於自然界。及後總統特朗普「改口」指，他是指病毒來自武漢地區而非實驗室。北京外交部就重申，病毒源頭應...
2020-05-07
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席聯席區域經理余偉峰表示，將軍澳維景灣畔2座低層F室，面積504方呎，兩房間隔，望海景，以863萬成交，呎價17123元。據了解，原業主於10年9...
2020-05-07
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憧憬「兩會」利好新舊基建股 北水回流 恒指重越兩萬四
昨天為內地長假期後A股復市，北水回歸流入港股，投資氣氛好轉，帶動大市成交增至1095億元。恒指低開後，迅速掉頭攀上24000點關口，升穿10天線及20天線，收報24137，升268點，兩日累漲523點...
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明天開鑼 韓職閱兵
一連兩天介紹過韓職的新賽制和各隊盤路走勢後，今日就檢閱各隊實力。當中焦點必然繼續落在全北汽車和蔚山現代，兩軍去屆鬥到尾輪靠得失球差才分到冠亞，今季亦齊齊招兵買馬，全北求保江山，蔚山矢志復仇。 全北將帥...
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四座豪版 LM350身份象徵
為何要用147萬元買部凌志LM350四座版，而不去買部外形相似、多三個位、便宜六十多萬元的豐田Alphard？答案很簡單，就是形象夠豪，更能凸顯身份！ 文：彭志揚圖：William 香港版LM...
2020-05-07
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《少年的你》掃八獎威盡 周冬雨撼贏Sammi奪影后 太保首擔正即封帝
《第39屆香港電影金像獎》因疫情關係，取消原定4月舉行的實體頒獎禮，改由主席爾冬陞昨日以網上直播形式宣佈19個獎項的得獎者，其中電影《少年的你》奪得八個獎項包括「最佳電影」、「最佳女主角」等成大贏家，...
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社論——挺洗衣業老兵渡難關
政府推出兩輪抗疫防疫基金，向多個行業伸出援手，但行業眾多，出現遺漏，在所難免。昨天洗衣業舉行訴苦大會，為一批年長從業員發聲，指各行業生意轉差，洗衣服務需求亦隨之大減，但他們沒有獲得抗疫防疫基金資助。港府應作出回應，盡快補救。 洗衣是下游服務業，承接清洗酒店、食肆、桑拿浴室等場所交來的牀單、衣物、毛巾及制服等，上述行業因疫情而陷入困境，乾衣洗衣需求亦大跌，而市民近月較少外出，也打擊洗衣業生意。有小店東稱，生意急跌九成，被逼裁員減薪，受影響者均為年逾六十的員工。有大型乾洗衣公司亦指，只有年長人士願入行，一旦僱主撐不住，將有大批長者員工失業。 昨天香港洗衣服務業聯會及香港洗衣商會...
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順理成章——六寶巨額多寶可分期
近期夜馬六環彩六寶獎經常有多寶，未計昨夜賽果，其實四月份夜賽只有四月一日晚的六寶無人命中，其後由四月八日起至上周三的夜賽均有人命中六寶。而近三次的六寶獎以每十元一注計，彩金均逾一千萬元，這個可觀數字自然有其吸引力，也令到六環彩的投注額日益增加。 像剛周日的六環彩在沒有多寶的情況下，其六寶獎也派逾二百七十萬，而當日正獎也派逾七十六萬，可見投注額實在不低，追求中六寶是不少馬迷的目標也。 相信不少馬迷均有過以下經驗，就是看到六環彩有可觀的多寶時，會捨得運用多點注碼來試試自己運氣，祈求能命中六寶贏得可觀彩金，然而當願望落空時，便希望多寶沒有全部被人捧走或瓜分掉，看到仍有多寶留低的話...
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