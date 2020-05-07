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姚潔貞「放監」重返賽場

2020-05-07 列印
　　全港公眾運動場跑道和網球場等戶外康樂設施昨重開，市民終可伸展筋骨。本地長跑天后姚潔貞（圓圖）昨晨已急不及待衝去大埔運動場練習，形容感覺猶如放監。

　　部份戶外康樂設施昨終解封，本地奧運馬拉松希望姚潔貞昨晨也和丈夫陳嘉豪趕至鄰近的大埔運動場練跑，她喜言終於回家：「近月我跑街時經常擔心受感染，沒戴口罩跑步更遭人側目，如今運動場重開就像放監，一來人較少，二來跟場內跑友一起練習，動力更大！」
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