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C朗又做老竇？

2020-05-07 列印
　　C朗拿度女友佐真娜周一晚上在社交媒體上載一張模糊的自拍照，配上寶貝女的字眼和一個心形圖案，疑似暗示自己懷孕。C朗本身已有四名孩子，但有媒體發現他以往曾透露希望有七名子女。
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