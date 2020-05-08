今晚6點開波 韓職開鑼全北必勝

今晚，「餓波」已久的球迷，終於等到了韓職開鑼。首輪六場賽事中，最受注目首推衛冕冠軍全北汽車是夜主場對水原藍翼的揭幕戰，以及應屆亞軍蔚山現代明晚地頭對尚州尚武。全北和蔚山本身已實力超班，今屆更積極強化陣容，料可順利取主勝開門紅﹗



全北汽車 vs 水原藍翼



星期五1 今晚6:00



全北新鋒線 斬斷藍翼



全北汽車今季重組鋒線三叉戟，僅保留了老牌射手李東國，再簽入回流韓職的星級進攻中場金甫炅，以及南非國腳中鋒韋迪維積克，兩人級數比舊將更高。在這個升級進攻組合帶領下，全北必可在今晚揭幕戰主場擊敗褪色勁旅水原藍翼，在挑戰四連霸之旅先拔頭籌，吼實主勝。



李東國領衍新三叉戟



去季全北汽車後上以得失球差壓過同得七十九分的蔚山現代，六年來第五度封王。這支班霸驚險完成三連霸後，今季不敢怠慢立即重組鋒線，讓去季合共於韓職攻入二十球的前鋒金信煜和列卡度盧比斯轉戰中超，僅保留收錄九個入球的李東國。



該隊隨即簽入過去兩季替鹿特丹斯巴達攻入二十九球的韋迪維積克，以及把南韓最具級數的進攻中場金甫炅從柏雷素爾帶返球隊。後者去季被柏雷素爾借往蔚山現代，即在韓職攻入十三球、十助攻成最佳球員，惟未能奪冠，今季重投曾效力過年半的全北用意明顯，他矢言：「我的目標就是奪得韓職。」



相反水原藍翼近四次聯賽鬥全北只得一和三負，今季實力又依舊，難阻主隊取開門紅。



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全北汽車主勝1.58倍



波膽3:010倍







蔚山現代 vs 尚州尚武



星期六1 周六下午1:00



蔚山換雙劍 刺殺尚州



蔚山現代去季因得失球差失落冠軍後，季前招兵買馬捲土重來，包括引入南韓國門趙賢祐、挪威國腳中鋒比安莊臣，以及事隔十一年重返韓職的星級翼鋒李青龍。這支攻守升級的班霸明午主場迎戰尚州尚武，全取三分無難度，直取主勝。



李青龍回流瞄冠軍



蔚山現代今季引入曾效力英超保頓和水晶宮、去季於德乙波琴打滾的翼鋒李青龍，他技術和速度兼備，近年在歐洲亦一直保持水準，如今以三十一歲之齡回歸韓職猶如虎入羊群，難怪他豪言：「我加盟蔚山就是要拿取冠軍，我會在每場交出好表現。」



為了讓李青龍的傳中球發揮最強威力，蔚山亦簽入高一米九五的挪威中鋒比安莊臣，他過去三季於荷甲和挪超共入三十三球，在韓職有望視入球如草芥。為達致攻守平衡，後防亦有強化，羅致在一八世界盃成名的國家隊首席門將趙賢祐，有望解決去季聯賽失三十九球的問題。



客軍尚州尚武來季因脫離軍隊體系，轉為地方球隊，按規定需在來季降至K2，在命運已定下戰意成疑。再者他們去季聯賽鬥蔚山只得一和一負，今仗毫無勝算。



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蔚山現代主勝1.53倍



波膽 3:111.5倍







仁川大邱均「細」戰



仁川聯去季雖有黑山前鋒史提芬穆高沙於韓職攻入十四球，但全隊於三十八輪賽事僅得三十三球，整攻攻力疲弱。該隊明午首輪主場對FC大邱，後者去季客場聯賽有百分之六十八總入球在兩球或以下，加上雙方對上一次於韓職交手賽和1:1開「細」，今仗一於捧入球細。



仁川聯 vs FC大邱



星期六2 周六下午3:30



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和 (2.95倍) 入球細 (2.5球) (1.59倍)







光州「和主」剿城南



FC城南去季作客表現差勁，十九場韓職只得五勝四和十負，但球隊通常在換邊後才無以為繼，只計半場十三次賽和。該隊明晚作客升班馬FC光州，適逢後者上屆於K2十八場主場聯賽贏足十二場，今仗由上述盤路入手，捧半全場「和主」，還可補飛主勝，賺多一筆。



FC光州 vs FC城南



星期六3 周六晚上6:00



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主勝 (2.4倍) 半全場「和主」 (5.4倍)







浦項「鐵錘」鑿釜山



浦項制鐵去季十九場主場聯賽，取得十勝五和四負，最後七次地頭出擊更錄得五勝兩和，地頭作賽有保證。該隊周日下午主場對升班馬釜山偶像，挾地利加上去季倒數九輪聯賽狂轟五球的塞爾維亞中場柏路斯域坐鎮下，勢可擊敗正選防線平均年齡偏大的釜山。



浦項制鐵 vs 釜山偶像



星期日1 周日下午1:00



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主勝 (1.85倍) 波膽 3:0 (15倍)







江原首爾「大」鬥法



FC江原去季於韓職主場經常大手交易，入三十四球和失三十一球都是聯賽第二多，難怪他們在十九場地頭聯賽有十二次的總入球都是三球或以上，比率達六十三個巴仙。江原周日首輪續由當紅新紮射手金直勛領軍，勢與客軍FC首爾的名牌前鋒朴主永鬥得燦爛，入球大最值搏。



FC江原 vs FC首爾



星期日2 周日下午3:30



無線85台直播



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入球大 (2.5球) (1.83倍) 和 (3.05倍)