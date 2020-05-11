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﻿體壇港將母親節送愛

2020-05-11 列印
■李振豪趕及出院與母親共進晚餐慶祝母親節。
■江旻憓在網上分享兒時與母親的合照，大讚媽媽美麗動人。
■歐鎧淳昨亦在網上分享與母親的合照。
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  昨是一年一度母親節，一眾本地體壇星將分途向媽媽表達愛意展孝心，當中成功擊退新冠肺炎病魔的空手道港將李振豪，更趕及出院與母親共進晚餐慶祝，他喜言：「今年我就是您的最好母親節禮物，愛您！」

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