﻿餓波迷救星 室內場返嚟喇

本港疫情放緩漸現曙光，康文署轄下的羽毛球場等室內設施昨正式重開，發燒友紛紛入場打波掀熱潮，公眾游泳池也預定下周四營業，惟籃球、足球、排球的設施仍封閉欠回歸之期，籃足排愛好者或許仍須苦候一段時間！



康文署繼上周三重開戶外運動場跑道後，羽毛球場、乒乓球場及壁球場等部份室內康樂設施昨解封開放，餓波已久的運動發燒友終可再嘗打球樂趣，康文署亦做足防疫措施，市民入場前必須量度體溫。為確保充足的社交距離，更衣室只開放部份沐浴設施，而羽毛球場及乒乓球場則只提供一半設施供市民使用。



泳池下周四 籃足排等等



一行四人的莫先生昨午到北角渣華道體育館打羽毛球，他笑言得悉重開消息後立刻訂場：「始終已有接近兩個月未有再打球，如今終於重開實在興奮，無論球場及更衣室環境同樣相當潔淨，令我們可安心打球。」羽毛球教練黎先生則認為球場空曠，加上球場之間相距一定距離衞生風險低，建議政府開放更多羽毛球設施，以免出現球場供不應求的情況。



至於游泳界也接獲好消息，康文署前晚宣佈公眾游泳池將在下周四重開，市民也有機會在炎炎夏日下水解暑。迪泳會總教練張狄勇喜言期待已久，他呼籲政府開放更多時段予泳會等團體使用，讓教練參與更多工作，走出近月因泳池關閉收入盡失的困境；可是籃足排愛好者願望仍然落空，全因政府仍未落實重開相關場地的日期，籃球教練劉嘉豪稱：「或許籃足排屬團體運動，政府認為參與人數較多，容易產生身體接觸有關，期望政府可盡快重開場地。」



