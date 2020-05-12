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﻿西英土瞄6•12重開

2020-05-12 列印
  西甲和西乙經過全面的新冠肺炎病毒檢測後，合共只得五名球員呈陽性反應，西甲賽會主席泰巴斯直指情況比預期樂觀，矢志於六月十二日復賽：「我們當初預料會有廿五至三十名球員確診，故只得五宗實在令人意外，如果政府許可，疫情又沒有急速惡化，我希望六月十二日重開西甲。」

　　據指英超賽會和土超賽會也希望同日復賽，若然成事球迷可望一口氣迎回多個聯賽。
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